В Белгороде на полгода перекроют улицу Механизаторов
В Белгороде на полгода закроют движение по улице механизаторов. Об этом 24 декабря сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Юрий Галдун.
Меры связаны с началом строительства новой двухуровневой развязки на пересечении улиц Сумской и Чичерина. Она появится вместо кольца.
- Ограничивать движение на этом участке будем поэтапно. С 13 января и примерно до июля перекрываем улицу Механизаторов. Проезд по ул. Комарова, а также заезд в детский сад №65 перекрываться не будет, - прокомментировал Юрий Галдун.
Также у южной стороны садика организуют временную парковку. Для прохода от улицы Сумской до северного входа в детский сад будет построен временный тротуар.
Напомним, строительство двухуровневой развязки будет завершено в 2021 году. Стоимость работ составит порядка 700 миллионов рублей. Деньги на строительство были выделены из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU