В Белгороде на полгода перекроют улицу Механизаторов

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-24T16:15:45+03:00

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В Белгороде на полгода закроют движение по улице механизаторов. Об этом 24 декабря сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Юрий Галдун.

Меры связаны с началом строительства новой двухуровневой развязки на пересечении улиц Сумской и Чичерина. Она появится вместо кольца.

- Ограничивать движение на этом участке будем поэтапно. С 13 января и примерно до июля перекрываем улицу Механизаторов. Проезд по ул. Комарова, а также заезд в детский сад №65 перекрываться не будет, - прокомментировал Юрий Галдун.

Также у южной стороны садика организуют временную парковку. Для прохода от улицы Сумской до северного входа в детский сад будет построен временный тротуар.

Напомним, строительство двухуровневой развязки будет завершено в 2021 году. Стоимость работ составит порядка 700 миллионов рублей. Деньги на строительство были выделены из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU