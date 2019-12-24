2019-12-24T16:03:00+03:00
Происшествия

В Белгороде парень украл сережку возлюбленной и сдал ее в ломбард

Кражу местный житель совершил пока был в гостях у подруги
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде в полицию обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что из ее шкатулки пропала золотая сережка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росссии во вторник, 24 декабря.

Оказалось, что украшение похитил 24-летний возлюбленный девушки. Накануне парень был в гостях у горожанки. Он знал, где хранятся ювелирные изделия. Поэтому местный житель нашел подходящий момент, вытащил сережку и положил к себе в сумку. На следующий день он сдал ее в ломбард.

Кстати, сережка стоила 11 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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