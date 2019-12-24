В Белгородской области закрыли небезопасный ресторан-клуб
В Белгородской области приостановили деятельность ресторана-клуба «Империя». Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Так, с иском в суд обратился прокурор Ракитянского района. В итоге по решению суда индивидуальному предпринимателю-владельцу заведения запретили использовать ресторан до устранения нарушений.
В тот же день заведение было опечатано. Составлен акт об административном приостановлении. Во избежание незаконного возобновления деятельности ресторана, на протяжении всего срока судебные приставы будут проводить проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU