В Белгороде появилось два новых пандомата

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-24T13:00:32+03:00

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В Белгороде оборудовали два новых пандомата. Аппараты установили возле ТРЦ «Сити Молл» и в магазине розничной торговли на улице Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе управления экологического и охотничьего надзора.

Новый пандомат у ТРК «Сити Молл» автоматически сортирует материалы. При загрузке система считывает информацию со штрих-кода на бутылке или банке, а затем распределяет пластик и алюминий в отдельные резервуары. Другие материалы он не принимает. Пандомат вмещает до 250 алюминиевых банок и до 300 пластиковых бутылок. Он прост в эксплуатации и работает на солнечных батареях.

- Все средства, вырученные от продажи вторсырья, идут в благотворительный фонд «Святое Белогорье против детского рака». Уже семерым детишкам мы смогли оплатить амбулаторное проживание при прохождении лечения, – рассказал заместитель генерального директора по производству ООО «Центра экологической безопасности» Даниил Медведев.

Второй вендинговый аппарат в магазине на Почтовой собирает пластик и алюминий без сортировки. Сейчас он работает в тестовом режиме. Но в будущем за сданную тару пандомат будет выдавать купон на скидку при покупках в магазинах данной торговой сети.

В ближайшее время еще два пандомата появятся в ТРК «Рио» и «Мега Гринн».

ИСТОЧНИК KP.RU