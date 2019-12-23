2019-12-23T12:14:26+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области незаконно хранил у себя огнестрельное оружие

Теперь мужчине грозит до четырех лет лишения свободы
Юлия ДИДЕНКО
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Жителя Старого Оскола подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.

Вечером 18 декабря во время обысков в доме 34-летнего местного жителя в микрорайоне Макаренко правоохранители нашли самодельное дульно-зарядное огнестрельное оружие. Эксперты заключили, что оно пригодно для стрельбы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия). Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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