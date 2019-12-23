Житель Белгородской области незаконно хранил у себя огнестрельное оружие
Жителя Старого Оскола подозревают в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в понедельник, 23 декабря.
Вечером 18 декабря во время обысков в доме 34-летнего местного жителя в микрорайоне Макаренко правоохранители нашли самодельное дульно-зарядное огнестрельное оружие. Эксперты заключили, что оно пригодно для стрельбы.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия). Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU