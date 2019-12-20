В Белгороде из-за подгоревшей пиццы эвакуировали 800 человек
Происшествие случилось в одном из торговых центров города
.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Изменить размер текста:
Сегодня днем, 20 декабря, в 15 часов 30 минут поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Мегагринн». На место происшествия оперативно направился дежурный караул пожарно-спасательной части №1.
Прибыв на место предполагаемого возгорания, огнеборцы установили, что тушить нечего. Оказалось, что в пиццерии на 4-м этаже просто подгорела пища без какого-либо дальнейшего горения. Из-за произошедшего пришлось эвакуировать 800 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU