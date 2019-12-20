В Белгороде из-за подгоревшей пиццы эвакуировали 800 человек

СЕГОДНЯ 16:29 2019-12-20T16:38:58+03:00

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Сегодня днем, 20 декабря, в 15 часов 30 минут поступило сообщение о том, что сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Мегагринн». На место происшествия оперативно направился дежурный караул пожарно-спасательной части №1.

Прибыв на место предполагаемого возгорания, огнеборцы установили, что тушить нечего. Оказалось, что в пиццерии на 4-м этаже просто подгорела пища без какого-либо дальнейшего горения. Из-за произошедшего пришлось эвакуировать 800 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU