2019-12-20T16:05:14+03:00
Общество

Белгородская елка вошла в топ-10 по высоте

Новогодняя красавица превзошла в метраже главную елку страны
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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в этом году белгородской елке вернут световой полог.в этом году белгородской елке вернут световой полог.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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По данным туристического портала ТурСтат, новогодняя елка на Соборной площади в Белгороде вошла в топ-10 по высоте. Этой зимой в первую десятку городов с самыми высокими праздничными деревьями входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Белгород (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м) и Пермь (30 м).

Главная елка страны в столице, кстати, высотой лишь 27 метров. А вот городские новогодние елки в Уфе и Владимире – это живые ели.

Напомним, в этом году белгородские архитекторы предложили вернуться к световому пологу, который радовал жителей и гостей города с 2004 по 2016 годы, при этом оставив высокую конусообразную ель. Полог «накроет» новогоднюю ярмарку, которая расположится вокруг елки. Подобное украшение можно увидеть в Вильнюсе. По словам региональных специалистов, эта елка одна из лучших в Европе и уж точно – лучшая за последнее время в Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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