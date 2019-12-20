В Белгороде на железнодорожном вокзале гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-20T13:11:58+03:00

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Сегодня, 20 декабря, стартовала Всероссийская новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз». И на железнодорожном вокзале Белгорода праздничное настроение создают главные новогодние персонажи. Праздничные мероприятия на перроне и поездах дальнего следования организовали сотрудники Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с кадетами классов транспортной безопасности МБОУ СОШ №16 г. Белгорода, а также членом Общественного совета при линейном отделе Ириной Анисимовой.

Дед Мороз, Снегурочка и стражи порядка напоминают белгородцам и гостям города о том, что железная дорога - это зона повышенной опасности и о том, что находясь на ней, нужно быть очень осторожными. Юные пассажиры и сами многое рассказали полицейским о правилах поведения, за что получили сладкие подарки от сказочных героев.

ИСТОЧНИК KP.RU