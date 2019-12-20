Под Белгородом пьяный водитель сбил двух мужчин, менявших колеса

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-20T10:49:22+03:00

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Авария произошла 19 декабря около 23 часов 30 минут на автодороге «Белгород – Никольское – Крым – Ясные Зори – Архангельское», в районе поселка Дубовое. По предварительным данным, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Санг енг Кайрон», въехал в стоящие автомобили «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2111», после чего сбил двух мужчин 29 и 30 лет, менявших на «одиннадцатой» колесо, и съехал в кювет.

Нетрезвый лихач с места происшествия скрылся, но впоследствии был задержан. Сбитый им 30-летний мужчина погиб, а 29-летний попал с серьезными травмами в больницу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении подозреваемого в смертельном ДТП возбуждено уголовное дело. За пьяное ДТП с погибшим и оставление места происшествия 46-летнему мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU