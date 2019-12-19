2019-12-19T12:31:16+03:00
Происшествия

Под Белгородом подожгли склад магазина «Светофор»

Пожар тушили полчаса
Юлия ДИДЕНКО
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В поселке Таврово – 1 Белгородского района ночью загорелось складское помещение магазина «Светофор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00.09 ночи в четверг, 19 декабря. На место выехали караулы пожарно-спасательной части № 2, специализированной пожарно-спасательной части, спасатели города Белгород и поисково- спасательная служба Белгородской области. Огонь повредил склад и продукцию в нем на площади 25 м. кв.

В 00.45 пожар удалось потушить. Предварительная причина возгорания - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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