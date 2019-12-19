Под Белгородом подожгли склад магазина «Светофор»
В поселке Таврово – 1 Белгородского района ночью загорелось складское помещение магазина «Светофор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 00.09 ночи в четверг, 19 декабря. На место выехали караулы пожарно-спасательной части № 2, специализированной пожарно-спасательной части, спасатели города Белгород и поисково- спасательная служба Белгородской области. Огонь повредил склад и продукцию в нем на площади 25 м. кв.
В 00.45 пожар удалось потушить. Предварительная причина возгорания - поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU