Предприятие-фантом поставило в белгородские магазины 810 кг сыра

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-19T10:29:29+03:00

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В сети магазинов «Светофор» специалисты Россельхознадзора во время проверки нашли 810 кг сыра «Эдам», который поставляло в Белгородскую область предприятие-фантом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молочную продукцию обнаружили во время анализа документов в системе «Меркурий». Сыр якобы был произведен московским предприятием ООО «Торговый Дом ВЕГА» и поступил в Белгород из Курска.

- Сотрудники Управления произвели отбор проб, чтобы направить их на исследование в подведомственную Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Однако оформить необходимый при этой процедуре акт отбора проб не удалось, так как производитель продукции не был зарегистрирован в информационной системе «Цербер», - прокомментировали в ведомстве.

Факт о том, что производителем сыра является предприятие-фантом подтвердили и коллегами из московского комитета по ветеринарии. Она не нашли по указанному адресу производственных помещений.

Кроме того, выяснилось. что масло с торговой маркой этого же производителя через поставщика поступило в дошкольные учреждения Белгорода. Пробы молочной продукции направлены на исследование в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию, а информация о сомнительном производителе – в департамент образования Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU