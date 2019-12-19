2019-12-19T10:29:29+03:00
Общество

Предприятие-фантом поставило в белгородские магазины 810 кг сыра

Продукция несуществующего производителя продавалась в сети «Светофор»
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В сети магазинов «Светофор» специалисты Россельхознадзора во время проверки нашли 810 кг сыра «Эдам», который поставляло в Белгородскую область предприятие-фантом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молочную продукцию обнаружили во время анализа документов в системе «Меркурий». Сыр якобы был произведен московским предприятием ООО «Торговый Дом ВЕГА» и поступил в Белгород из Курска.

- Сотрудники Управления произвели отбор проб, чтобы направить их на исследование в подведомственную Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Однако оформить необходимый при этой процедуре акт отбора проб не удалось, так как производитель продукции не был зарегистрирован в информационной системе «Цербер», - прокомментировали в ведомстве.

Факт о том, что производителем сыра является предприятие-фантом подтвердили и коллегами из московского комитета по ветеринарии. Она не нашли по указанному адресу производственных помещений.

Кроме того, выяснилось. что масло с торговой маркой этого же производителя через поставщика поступило в дошкольные учреждения Белгорода. Пробы молочной продукции направлены на исследование в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию, а информация о сомнительном производителе – в департамент образования Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество партнерских агентских точек Сбербанка на селе превысило 3000
Под Белгородом подожгли склад магазина «Светофор»
В Белгороде мужчина ударил возлюбленного дочери топором по руке
Белгородцу, смастерившему булаву, грозит уголовное наказание
В Белгороде автоледи сбила 10-летнюю девочку на пешеходном переходе
В Белгородской области больше 300 свиней погибли на пожаре на ферме
Предприятие-фантом поставило в белгородские магазины 810 кг сыра
В Белгороде нетрезвая мать ребенка избила воспитательницу детского сада
Дед Мороз и Снегурочка поздравят белгородских молодоженов 31 декабря
В Белгородской области грабитель напал на возвращавшуюся с работы сотрудницу магазина
Житель Белгородской области заплатил в кафе за себя и приятеля похищенной банковской картой
Белгородец, сломавший пальцы участковому, получил пять лет строгого режима
В Белгороде арестовали участников драки на улице Есенина
Староосколец до смерти забил сожительницу монтировкой
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Белгородские энергетики взыскали больше 30 миллионов с недобросовестных заявителей на техприсоединение
В Белгородской области поймали пьяного водителя без прав
В Белгороде мужчина перевел с карты собутыльника на свою 50 тысяч рублей
В Белгороде перекроют улицы во время открытия новогодней елки
Под Белгородом автоледи попала под колеса машины во время установки аварийного знака
Медсестра из Белгорода стала лучшей в России
У жителя Белгородской области полицейские нашли крупную партию марихуаны
В Белгороде в столкновении двух иномарок пострадали четверо детей
Житель Белгорода украл у возлюбленной дубленку
Мошенница обобрала белгородскую пенсионерку под предлогом замены купюр
В Белгородской области парень арендовал автомобиль у знакомого и стал жертвой его угроз
Оперативники задержали молодого белгородца за сбыт фальшивой пятитысячной купюры
В Белгороде на пешеходном переходе сбили детей