2019-12-18T17:01:51+03:00
Происшествия

Белгородец, сломавший пальцы участковому, получил пять лет строгого режима

Мужчина попал в отдел полиции, где произошел инцидент, за избиение сожительницы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Инцидент произошел 14 октября в новооскольском отделе полиции. Участковый уполномоченный доставил сюда 42-летнего местного жителя, до этого не раз привлекавшегося к уголовной ответственности. Правоохранителей вызвала сожительница мужчины, на которую он по пьяной лавочке накинулся с кулаками. Когда полицейский попытался поместить дебошира в комнату для задержанных, тот набросился и на него. Злоумышленник ударил участкового головой и кулаком в лицо, а затем сломал стражу порядка два пальца на руке, которой он защищался.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за разборки с сожительницей. За нанесение ей побоев он получил 12 суток ареста.

Материал по факту нападения на полицейского передали в новооскольский следственный отдел СУ СК России по Белгородской области, где в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти». В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что мужчина уже предстал перед судом. За нападение на полицейского он отправится на пять лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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