В Белгороде мужчина перевел с карты собутыльника на свою 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-12-17T17:11:06+03:00

Горожанин воспользовался тем, что его друг уснул

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В Белгороде сотрудники полиции раскрыли кражу денег с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России во вторник, 17 декабря.

Так, к правоохранителям обратился обратился 34-летний местный житель. Он рассказал, что с его карты украли 50 тысяч. Полицейские установили личность вора. Им оказался 31-летний приятель потерпевшего.

Выяснилось, что мужчины вместе выпивали в гараже у хозяина карты. Когда он уснул, гость взял его телефон и через мобильное приложение перевел себе на карту деньги, которые потом благополучно потратил на себя.

На мужчину возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU