В Белгородской области 31 декабря будет выходным днем, но не для всех
В Белгородской области 31 декабря сделали выходным днем, но работать за него придется в субботу, 28 декабря. Такое решение принял губернатор Евгений Савченко. Информацию он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 16 декабря.
Глава региона отметил, что поддерживает предложение местных жителей. Но его решение напрямую не касается коммерческих организаций и предприятий.
- Мои полномочия позволяют принять решение только в отношении госслужащих и работников подведомственных структур. Рассчитываю на поддержку и понимание со стороны работодателей. Давайте сделаем последний день года общим выходным в области, - написал Евгений Савченко.
ИСТОЧНИК KP.RU