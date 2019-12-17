В Белгородской области 31 декабря будет выходным днем, но не для всех

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-17T09:25:02+03:00

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В Белгородской области 31 декабря сделали выходным днем, но работать за него придется в субботу, 28 декабря. Такое решение принял губернатор Евгений Савченко. Информацию он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 16 декабря.

Глава региона отметил, что поддерживает предложение местных жителей. Но его решение напрямую не касается коммерческих организаций и предприятий.

- Мои полномочия позволяют принять решение только в отношении госслужащих и работников подведомственных структур. Рассчитываю на поддержку и понимание со стороны работодателей. Давайте сделаем последний день года общим выходным в области, - написал Евгений Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU