Мошенница обобрала белгородскую пенсионерку под предлогом замены купюр

СЕГОДНЯ 11:50 2019-12-17T11:50:53+03:00

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Жертвой обмана стала 83-летняя жительница Белгорода. Аферистка пришла к ней под видом сотрудницы банка. Мошенница ввела старушку в заблуждение рассказами о якобы грядущей денежной реформе и предложила обменять старые купюры на новые. Поверив злоумышленнице, пенсионерка передала ей 210 тысяч рублей. Взамен мошенница вручила пожилой белгородке конверт якобы с новыми деньгами и липовый талончик в банк, где бабушке предстояло зарегистрировать купюры. Вскоре после ухода гостьи пенсионерка поняла, что лишилась своих накоплений. В конверте, который ей оставила мошенница, была нарезанная бумага.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Белгородской области установили подозреваемую. В пресс-службе ведомства сообщили, что ею оказалась 45-летняя жительница Ярославской области, ранее судимая за имущественные преступления. Сейчас злоумышленница находится в СИЗО в другом регионе, куда она попала за совершение аналогичного преступления. Расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении пожилой белгородки продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU