2019-12-16T13:57:36+03:00
Общество

Дети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад

В построенном несколько десятилетий назад здании капремонт не проводился
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Дети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округаДети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад. Фото пресс-службы администрации Новооскольского городского округа
Изменить размер текста:

Торжественное открытие городского детского сада «Пчелка» состоялось в Новом Осколе Белгородской области. Детский сад был введен в эксплуатацию 48 лет назад. После капитального ремонта здание получило буквально второе рождение. Холодные летние веранды реконструированы в отапливаемое помещение, где расположились спальни младших групп, кабинеты психолога и логопеда. Усовершенствована система вентиляции пищеблока, приобретено новое оборудование в прачечную, полностью заменена система отопления и освещения, детский сад оборудован пандусом для маломобильных граждан, домофонной системой и пропускным пунктом с видеонаблюдением.

В музыкальном зале, совмещенном со спортивным залом, разместились новые музыкальные инструменты. Спальни и игровые оснащены современной мебелью и оборудованием. Гости ознакомились с результатом работы строителей, совершив короткую экскурсию по обновлённому зданию.

Вместе с обликом учреждения официально изменилось и его название. Теперь детский сад носит имя «Пчелка». Этот вариант был выбран педагогами, ребятами и родительской общественностью в результате совместных обсуждений. Сегодня в детском саду восемь групп постоянного и ещё одна — временного пребывания детей. Это одно из самых комфортных дошкольных учреждений в округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин встретился с редакторами СМИ
Школьники Ракитянского района Белгородчины разгадывают «Тайны трех дворцов»
Дети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
Январь в Белгороде обещает быть снежным и… теплым
В Белгороде эвакуировали торговый центр из-за замыкания
Орган Белгорода отметил восьмой день рождения
В Чернянском районе Белгородчины действует детский телефон доверия
В Белгородской области «Ростелеком» создал телекоммуникационную инфраструктуру для объектов РТРС
В Ракитянском районе Белгородчины чествовали новорожденных
В Прохоровке Белгородской области внедряют раздельный сбор мусора
В Белгороде на улице Есенина жестоко избили 26-летнего мужчину
Здание дошкольной группы отремонтировали в селе Косилово Белгородской области
В Корочанском районе Белгородчины продолжается эстафета «Голос Победы в наших сердцах!»