Дети Нового Оскола получили в подарок к Новому году отремонтированный детский сад
Торжественное открытие городского детского сада «Пчелка» состоялось в Новом Осколе Белгородской области. Детский сад был введен в эксплуатацию 48 лет назад. После капитального ремонта здание получило буквально второе рождение. Холодные летние веранды реконструированы в отапливаемое помещение, где расположились спальни младших групп, кабинеты психолога и логопеда. Усовершенствована система вентиляции пищеблока, приобретено новое оборудование в прачечную, полностью заменена система отопления и освещения, детский сад оборудован пандусом для маломобильных граждан, домофонной системой и пропускным пунктом с видеонаблюдением.
В музыкальном зале, совмещенном со спортивным залом, разместились новые музыкальные инструменты. Спальни и игровые оснащены современной мебелью и оборудованием. Гости ознакомились с результатом работы строителей, совершив короткую экскурсию по обновлённому зданию.
Вместе с обликом учреждения официально изменилось и его название. Теперь детский сад носит имя «Пчелка». Этот вариант был выбран педагогами, ребятами и родительской общественностью в результате совместных обсуждений. Сегодня в детском саду восемь групп постоянного и ещё одна — временного пребывания детей. Это одно из самых комфортных дошкольных учреждений в округе.
ИСТОЧНИК KP.RU