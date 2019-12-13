В Белгородской области «черный копатель» хранил дома арсенал времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-13T21:31:03+03:00

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Силовики изъяли у жителя города Алексеевка Белгородской области серьезную коллекцию оружия и боеприпасов. Дома у 45-летнего ранее судимого мужчины полицейские, сотрудники ФСБ и росгвардейцы обнаружили арсенал времен Великой Отечественной войны. Пять винтовок Манлихер-Каркано», «Маузер», «трехлинейку Мосина», а также обрез и патроны подозреваемый выдал добровольно, заверив правоохранителей, что у него больше нет ничего запрещенного. Однако в ходе осмотра домовладения стражи порядка обнаружили несколько схронов с патронами. Оружие и боеприпасы также хранились в хозпостройке и тайнике на чердаке сарая.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

У жителя Алексеевки нашли еще несколько единиц оружия, в том числе пистолет ТТ 1937 года выпуска, револьвер «Наган» образца 1895 года, автомат МР времен Великой Отечественной войны, комплектующие части к оружию, порох, около 14 тысяч патронов, а также металлоискатель и саперную лопатку. Мужчина признался, что занимался раскопками. Найденные трофеи он приносил домой.

Коллекцию направили на экспертизу. Она исследована частично, однако и этого хватило, чтобы возбудить в отношении мужчины уголовное дело сразу по двум статьям – за незаконное хранение оружия с боеприпасами и взрывчатых веществ. Подпольный коллекционер может лишиться свободы на пять лет.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские призывают жителей региона не нарушать законодательство. Правоохранители напоминают, что граждане, добровольно выдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, от уголовной ответственности освобождаются.

ИСТОЧНИК KP.RU