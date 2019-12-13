2019-12-13T17:38:58+03:00
Общество

В Борисовском районе Белгородчины пожарные справили новоселье

Из областного бюджета на строительство нового здания выделено около 17 млн рублей.
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовском районе Белгородчины открылось новое здание пожарно-спасательной части №17. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ Борисовском районе Белгородчины открылось новое здание пожарно-спасательной части №17. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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В Борисовке Белгородской области состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-спасательной части №17. Из областного бюджета на строительство нового здания было выделено около 17 млн рублей.

Глава администрации Борисовского района Николай Давыдов искренне поблагодарил начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова за строительство нового здания пожарно-спасательной части. К новоселью борисовским огнеборцам вручили сертификат на автоцистерну АЦ-5,5–40, которая предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, сельской местности, на промышленных предприятиях и других объектах.

До этого пожарная часть размещалась в здании 1972 года постройки. Из областного бюджета на строительство нового здания было выделено около 17 млн рублей. В нем расположены пожарное депо на три бокса, административный блок, пост газодымозащитной службы, учебный класс, пункт связи, караульное помещение, комнаты отдыха и приема пищи личного состава, учебная башня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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