В Шебекинском округе гаишники объявили войну авариям

СЕГОДНЯ 18:11 2019-12-13T18:11:09+03:00

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8 декабря на улице Полевая в селе Ржевка Шебекинского городского округа произошло ДТП - наезд на пешехода. Пожилая женщина двигалась по проезжей части дороги в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде, проигнорировав возможность перемещаться по тротуару. Водитель автомобиля «Богдан» поздно заметил пешехода и допустил наезд. В результате женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Для предотвращения ДТП, связанных с наездами на пешеходов в темное время суток на территории Шебекинского городского округа сотрудники ДПС ГИБДД проведут сплошные отработки группами нарядов в период времени:

с 19.00 часов 13 декабря до 01.00 часов 14 декабря 2019 года;

с 19.00 часов 14 декабря до 01.00 часов 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU