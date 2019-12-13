СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-13T14:14:59+03:00

В Белгородской мэрии считают, что инцидент между подравшимся учеником и учителем исчерпан/. Фото: Beladm.ru/

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Ни педагог, ни ученик не имеют претензий друг к другу. Об этом рассказали в мэрии после завершения комплексной служебной проверки по факту драки между учеником и учителем школы №15. Также стало известно, что родители переводят ученика в другую школу.

В мэрии рассказали, что учителю, классному руководителю, социальному педагогу школы объявлено замечание. На недостаточный уровень работы классных руководителей и социальной службы школы указано замдиректору школы.

Отметим, что свои выводы пока не сделал региональный следственный комитет, который инициировал проверку после случившегося.

Напомним, что видео драки между учеником и учителем появилось в сети 29 ноября. Директор школы сразу же поспешила заявить, что преподаватель будет уволен. Но коллеги-учителя, ученики, родители и другие неравнодушные белгородцы, широко обсуждая ЧП, встали на защиту учителя.

Прокомментировать итоги проверки в мэрии конфликта «КП» попросила депутата городского совета Игоря Цевменко.

- В Центре образования № 15 «Луч» произошло событие, прецедент которого может стать очень опасным для всей системы образования и воспитания подрастающего поколения.

На следующий день после инцидента, мною было направлено письмо начальнику Управления образования администрации г.Белгорода Ирине Гричанниковой, в котором я попросил включить себя в состав комиссии, проводящей комплексную служебную проверку, не разрывать трудовой договор с учителем информации Олегом Пургиным, а также провести проверку не только в отношении учащегося и учителя, но и в отношении директора школы Анны Козловцевой.

Учитель информатики не сделал ничего плохого, а наоборот проявил немалую выдержку и терпение. И нет тут никакого «нарушения правил педагогической этики», есть налицо огромные проблемы в современной системе образования.

К сожалению, это далеко не первый подобный случай. Реформы в сфере образования «убивают» почетное и гордое звание учителя и превращают образование в сферу услуг. Отсюда и все вытекающие проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU