Школьник из Старого Оскола выиграл гран-при Всероссийского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

СЕГОДНЯ 18:14 2019-12-12T18:14:29+03:00

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Всероссийский конкурс детских рисунков «Мои родители работают в полиции» завершился интернет-голосованием на приз зрительских симпатий. На сайте Общественного совета МВД России сообщается, что за победу боролись ребята из Приморского края, Еврейской автономной области, Архангельской, Амурской, Белгородской, Саратовской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской и Свердловской областей. Предварительно участники прошли отбор в своих регионах. Лучшие работы были направлены для участия в финальном этапе.

В голосовании поучаствовали больше тысячи человек. Большинство из них поддержали школьника из города Старый Оскол Никиту Коровина. Мальчик нарисовал своего папу – начальника Центра кинологической службы УМВД города старшего лейтенанта полиции Сергея Коровина со служебной собакой по кличке Амур. Юного художника ждет специальный приз. Сообщается, что гран-при конкурса будет направлен в Белгородскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU