В Белгороде участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками МЧС

СЕГОДНЯ 18:25 2019-12-12T18:25:35+03:00

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Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает, к ним все чаще поступают сообщения от представителей бизнеса с жалобами на мошеннические действия лже-проверяющих. Они нередко представляются сотрудниками МЧС. Многие используют имена действующих сотрудников, при этом сразу сообщают, что готовы не фиксировать нарушения за соответствующее вознаграждение.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что о проведении плановой проверки надзорные органы уведомляют проверяемое лицо не позднее, чем за 3 рабочих дня до ее начала. При этом вручается распоряжение. О внеплановой проверке уведомляют не менее чем за 24 часа. Распоряжение о проведении проверки подписывается руководителем надзорного органа или его заместителем.

Подчеркивается, что информация о планируемых проверках по соблюдению требований пожарной безопасности размещена на сайте Главного управления в разделе «Профилактическая работа и надзорная деятельность» ( Планы и результаты проведения проверок →Планы проведения проверок).

Также можно обратиться в подразделение надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления по месту регистрации. Контактные телефоны и адреса размещены на сайте Главного управления в разделе «Деятельность» (Профилактическая работа и надзорная деятельность → Контактные сведения об управлении надзорной деятельности и профилактической работы).

Сообщать обо всех подобных фактах мошенничества можно на телефон доверия Главного управления 8(4722) 39-99-99, а также незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU