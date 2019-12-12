2019-12-12T17:12:07+03:00
Наука

Белгородский университет вошел в топ-10 российских вузов предметного рейтинга RUR

НИУ «БелГУ» занял шестую позицию
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского университета.Фото пресс-службы Белгородского университета.
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Авторитетное издание Round University Ranking (RUR) представило ежегодные предметные рейтинги ведущих вузов мира по общественным и гуманитарным наукам. Белгородский государственный национальный исследовательский университет вошел в топ-10 российских вузов по гуманитарным наукам, заняв шестую позицию.

В эту предметную область входят такие дисциплины, как история, философия, филология и другие. Лидером среди российских вузов стал МГУ имени Михаила Ломоносова. Всего же в рейтинге RUR Humanities участвовало сорок российских вузов. Среди ведущих вузов мира, которые оценивались RUR, НИУ «БелГУ» занял 308 место. Отметим, что Round University Ranking (RUR) оценивает деятельность 1,1 тысяч университетов из 85 стран мира. RUR считается одним их самых авторитетных рейтингов в мире. В нем вузы оцениваются по ряду критериев, которые объединены по четырем направлениям: качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации и уровень финансовой устойчивости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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