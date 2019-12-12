В Белгородской области в День Конституции иностранные граждане принесли Присягу на верность России
В День Конституции в Белгородской области состоялась акция «Я – гражданин России». Торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких районах. В областном центре и в поселке Волоконовка полицейские провели церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Иностранцы, в разное время прибывшие в регион из стран ближнего зарубежья, поклялись защищать свободу и независимость страны, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Напомним, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, приносить Присягу обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
В Белгороде, Старом Осколе, Валуйках и Прохоровке в рамках акции, приуроченной к государственному празднику, также вручили школьникам их первые паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации получили десятки ребят. Юных жителей областного центра с этим важным событием поздравил начальник городского УМВД Александр Коробейников.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
- Получение первого паспорта – важное событие в жизни каждого человека. Проведение таких церемоний позволяет детям ощутить его значимость, способствует воспитанию у подрастающего поколения гражданственности и любви к Родине, - отметили в пресс-службе УМВД региона.
ИСТОЧНИК KP.RU