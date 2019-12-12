В Белгородской области в День Конституции иностранные граждане принесли Присягу на верность России

СЕГОДНЯ 16:39 2019-12-12T16:40:59+03:00

В рамках акции, приуроченной к государственному празднику, десятки школьников также получили свои первые паспорта

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В День Конституции в Белгородской области состоялась акция «Я – гражданин России». Торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких районах. В областном центре и в поселке Волоконовка полицейские провели церемонии принесения Присяги гражданина Российской Федерации. Иностранцы, в разное время прибывшие в регион из стран ближнего зарубежья, поклялись защищать свободу и независимость страны, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Напомним, что с 1 сентября 2017 года, согласно вступившим в силу изменениям в законодательстве, приносить Присягу обязаны все иностранцы, принимающие гражданство Российской Федерации.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде, Старом Осколе, Валуйках и Прохоровке в рамках акции, приуроченной к государственному празднику, также вручили школьникам их первые паспорта. Главный документ гражданина Российской Федерации получили десятки ребят. Юных жителей областного центра с этим важным событием поздравил начальник городского УМВД Александр Коробейников.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

- Получение первого паспорта – важное событие в жизни каждого человека. Проведение таких церемоний позволяет детям ощутить его значимость, способствует воспитанию у подрастающего поколения гражданственности и любви к Родине, - отметили в пресс-службе УМВД региона.

ИСТОЧНИК KP.RU