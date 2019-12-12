2019-12-12T15:46:48+03:00
Общество

Водитель из Белгорода выиграл в лотерею квартиру

Белгородец участвует в лотереях с советских времен и даже выигрывал по 25 рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы «Столото».Фото пресс-службы «Столото».
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Водитель из Белгороде стал обладателем квартиры стоимостью 1 500 000 рублей. Он и раньше участвовал в лотерейных розыгрышах и даже выигрывал в советские времена по 25 рублей.

Белгородец вспоминает, что 25 рублей в советское время были немалой суммой. Нынешний счастливый билет выпал у продавца из пачки. Мужчина решил, что именно он точно окажется счастливым, и купил выпавший билет вместе с уже отобранными.

— Я забрал себе упавший и не прогадал, именно он оказался выигрышным, — рассказывает с улыбкой победитель. — Во время передачи не успевал в билетах зачеркивать числа, поэтому позже попросил дочь перепроверить результаты на сайте «Столото». Она первая узнала, что я стал лотерейным миллионером!

Недавно белгородец с супругой купили дом. Выигрыш заберут деньгами: отремонтируют новое жилье и отдадут часть средств детям. Счастливчик — водитель со стажем. Свободное время любит проводить с внуками: забирает из школы, гуляет. Также часто в новом доме занимается приятными хлопотами по хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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