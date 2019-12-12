2019-12-12T16:03:07+03:00
Общество

В Белгородской области на пожаре погибло два человека

Всего за минувшие сутки в области произошло три пожара
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородском регионе только за минувшие сутки зарегистрировано 3 пожара. Увы, не обошлось без человеческих жертв - погибло два человека. Так, в ночь на 12 декабря в единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского городского округа поступило сообщение о пожаре в городе Шебекино на улице Максима Горького. От резкого запаха дыма проснулись соседи. Они вышли на улицу и поняли, что горит одна из квартир. Когда на место пожара прибыли дежурные караулы пожарно-спасательной части №12 и №52, подъезд одноэтажного дома на 10 квартир был сильно задымлен. Не теряя ни минуты, пожарные приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Огонь, бушевавший в двухкомнатной квартире, повредил постельные принадлежности и кровать, были закопчены стены и потолок по всему помещению.

К сожалению, хозяин квартиры 1952 года рождения погиб. Но огнеборцам удалось спасли женщину 1938 года рождения, которая не смогла самостоятельно покинуть свою квартиру. На нее надели спасательное устройство, вынесли на свежий воздух и передали работникам скорой помощи. Кроме того, пришлось эвакуировать еще 9 человек.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

В Волоконовке также на пожаре погиб мужчина. Сигнал о том, что загорелась времянка по улице Коммунистической, поступил спасателям 11 декабря в 21 час 45. В результате пожара огнем поврежден матрас и кровать. Хозяина, 1959 года рождения, удалось обнаружить только в 21 час 55 минут. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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