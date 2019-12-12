В Белгородской филармонии зазвучит цыганский романс
Сегодня, 12 декабря в Большом зале Белгородской государственной филармонии в рамках VIII фестиваля «Шереметевские музыкальные ассамблеи»состоится музыкальный вечер «А цыган идет…», посвященный романсу. Этот песенный жанр вобрал в себя все самые тонкие переживания души. В нем каждый найдет что-то близкое для себя.
С оркестром русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Евгения Алешникова выступят лауреат многочисленных международных конкурсов и фестивалей, московский баритон Максим Щербицкий и Анна Кара (меццо-сопрано, Кисловодск). В концерте также примет участие Вера Токаева (домра).
В программе «А цыган идет…» прозвучат классические цыганские романсы о дружбе, любви, смелости и предательстве, знакомые и интригующие.
ИСТОЧНИК KP.RU