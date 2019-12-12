В Белгороде таксист высадил на трассе опаздывающую в аэропорт блогершу

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-12T14:13:12+03:00

Девушку из Москвы возмутило то, что водитель не открыл ей дверь

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В Белгороде таксист высадил из машины на трассе блогершу-москвичку, которая устроила скандал из-за того, что водитель не открыл ей дверь. Видеозапись с инцидентом возмущенная девушка опубликовала в группе «Авто Белгород» во «ВКонтакте» в четверг, 12 декабря.

Девушка заявила, что таксист был в курсе того, что она на каблуках, но не открыл ей дверь. Тогда москвичка начала снимать все в Instagram.

- Я вообще-то плачу как бы за комфорт, за скорость, за дверь открыть. Короче, я в шоке. В Москве такого не бывает, - сказала блогерша.

На истерики девушки таксист никак не реагировал, но потом терпение его вышло. Тогда он остановил машину на трассе, высадил пассажирку, выгрузил ее вещи и уехал.

Стоит сказать, что в соцсети белгородцы полностью поддержали водителя.

- Красава водитель. Пусть ей будет уроком, - написали в комментариях местные жители.

А как вы оцениваете поступок таксиста?

ИСТОЧНИК KP.RU