2019-12-12T09:51:38+03:00
Общество

Белгородские спасатели устранили масштабную «аварию» на трассе

В области проходит второй этап командно-штабных учений МЧС России
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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В Белгородской области проходит второй этап командно-штабных учений по отработке вопросов ликвидации ЧС на объектах транспортной инфраструктуры. Он представляет собой отработку комплекса практических мероприятий по устранению последствий аварии на федеральном участке автодороги.

Согласно легенде учений, на федеральной трассе М-2 «Москва-Крым» в районе города Строитель Яковлевского района в результате сильного снегопада произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение автомобиля «Камаз» с легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия и снежных заносов было полностью остановлено движение на участке федеральной трассы. По предварительным данным, в условной ЧС пострадали 5 человек, заблокированными оказались до 40 автомобилей, в том числе 6 маршрутных автобусов.

В первую очередь, на месте условной ЧС были проведены работы по ликвидации возгорания разлившегося топлива, было организовано проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий ДТП (деблокировка пострадавших из повреждённых транспортных средств, оказание первой помощи пострадавшим). Прибывшие к месту происшествия бригады скорой медицинской помощи незамедлительно доставили условных пострадавших в медицинские учреждения. Силами экипажей ДПС были организованы пути объезда участка автомобильной дороги, на котором произошло ДТП, проведены работы по освобождению дорожного полотна от поврежденного автомобильного транспорта.

Отметим, что в учениях принимали участие все муниципальные образования региона, которые отрабатывают подобные условные ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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