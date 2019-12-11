2019-12-11T18:13:25+03:00
Общество

Староосколец похитил из гостиницы две металлические урны

Задержать вора удалось по горячим следам сотрудникам Росгвардии
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Староосколец похитил из гостиницы две металлические урны.Староосколец похитил из гостиницы две металлические урны.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Старом Осколе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан гражданин 1965 года рождения, который похитил две металлические урны.

В одной из гостиниц Старого Оскола Сигнал сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы, прибыв на место происшествия, установили, что неизвестный мужчина совершил хищение двух металлических урн, стоявших на территории гостиницы. Задержать злоумышленника росгвардейцам удалось по «горячим следам» в прямом смысле этого слова: мужчина с одной из урн в руках был обнаружен в гаражном массиве, недалеко от места происшествия.

Задержанный оказался местным жителем. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородском университете стартовал рождественский благотворительный марафон
Жителя Белгородской области могут посадить за пьяное ДТП
Белгородец во время ссоры с женой схватил нож и угрожал ее убить
Детская школа искусств Ракитного Белгородской области отметила 55-летие
Два ветерана Великой Отечественной войны Борисовского района отметили 90-летие
Где в Старом Осколе остановят движение
Новооскольские семьи стали обладателями квартир по проекту «Новая жизнь»
В районе белгородской Бессоновки под лед провалился автомобиль
В Старом Осколе водителю маршрутки выписали штраф за телефон
На белгородку завели дело за попытку превратить сожителя в отбивную
Под Белгородом пьяный водитель сбил на пешеходном переходе мужчину
На бал «Открытие» белгородские мужчины придут во фраках, а дамы – в бальных платьях