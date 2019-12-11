Староосколец похитил из гостиницы две металлические урны

11 Дек. 18:13 2019-12-11T18:13:25+03:00

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В Старом Осколе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан гражданин 1965 года рождения, который похитил две металлические урны.

В одной из гостиниц Старого Оскола Сигнал сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы, прибыв на место происшествия, установили, что неизвестный мужчина совершил хищение двух металлических урн, стоявших на территории гостиницы. Задержать злоумышленника росгвардейцам удалось по «горячим следам» в прямом смысле этого слова: мужчина с одной из урн в руках был обнаружен в гаражном массиве, недалеко от места происшествия.

Задержанный оказался местным жителем. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU