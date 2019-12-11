2019-12-11T13:58:16+03:00
Общество

Белгородец во время ссоры с женой схватил нож и угрожал ее убить

Суд обязал буяна отработать 100 обязательных часов
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец во время ссоры с женой схватил нож и угрожал ее убить.Белгородец во время ссоры с женой схватил нож и угрожал ее убить.Фото: "КП" Архив
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Прокуратура Грайворонского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя села Замостье Грайворонского городского округа. Он во время ссоры с женой схватил нож и грозился ее убить. Приговором мирового судьи Грайворонского района виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 6 ноября 2019 мужчина после распития спиртных напитков учинил ссору со своей супругой, во время которой взял в руки нож и стал высказывать в ее адрес угрозы. Теперь ему придется отвечать за своей действия по статье 119 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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