Детская школа искусств Ракитного Белгородской области отметила 55-летие

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-11T12:55:30+03:00

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Детская школа искусств имени Рудина Ракитянского района имеет богатую историю. Ярким маяком на пути ее развития был и остается человек, чье имя с гордостью носит школа искусств - Владимир Петрович Рудин, заслуженный работник культуры РСФСР, почетный член Всероссийского хорового общества, журналист, музыкальный просветитель, участник Великой Отечественной войны.

В фойе Центра культурного развития экспонировалась выставка работ преподавателей и учащихся художественного отделения. Праздничное мероприятие открыл гимн детской школы искусств, исполненный сводным хором учащихся и преподавателей в сопровождении хореографической композиции.

На концертной сцене музыкальную эстафету передавали друг другу выпускники разных лет, большинство из них преподаватели школы. В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы детской школы искусств. Организаторы праздника приготовили не только яркую праздничную программу, но приятные сюрпризы и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU