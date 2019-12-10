2019-12-10T15:20:02+03:00
Происшествия

Под Белгородом пьяный водитель сбил на пешеходном переходе мужчину

Пострадавшего с травмами доставили в больницу [видео]
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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..Фото: "КП" Архив
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Автоавария произошло 9 декабря около семи часов вечера в районе поселка Северный Белгородского района. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2115» сбил 30-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. У автомобилиста по результатам медицинского освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения.

Правоохранителям мужчина пояснил, что накануне они с приятелем выпили на двоих литр пива. По его словам, за руль он сел, так как его попросили привезти зарядку.

- По данному факту наезда на пешехода возбуждено административное расследование по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Такое правонарушение наказывается штрафом в размере от 10 до 25 тысяч рублей либо лишением прав на срок от полутора до двух лет. Впрочем, если выяснится, что травмы, полученные пешеходом, повлекли тяжкий вред здоровью, может зайти речь и о возбуждении уголовного дела.

В поселке Северный водитель ВАЗ 2115 сбил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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