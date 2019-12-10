На бал «Открытие» белгородские мужчины придут во фраках, а дамы – в бальных платьях
15 декабря светский бал «Открытие» откроет череду новогодних событий в Белгородской государственной филармонии. Гости смогут погрузиться в праздничную атмосферу изысканных нарядов, восхитительных танцев и прекрасной музыки. На мероприятии предусмотрен дресс-код: для кавалеров – фрак, смокинг или классический костюм; для дам – бальное или вечернее платье в пол.
В первом отделении, посвященном классическим танцам, выступит камерный оркестр Mezzo Music (руководитель – Наталья Боровик). Второе отделение наполнят латиноамериканские танцы и зажигательные ритмы в исполнении Биг-бэнда No Comment (дирижер – Игорь Овчаров).
На второе отделение дамы смогут переодеться в более удобную одежду для латиноамериканских танцев.
Руководить балом будет профессиональный хореограф Александр Манжола. Перед каждым танцем вместе с артистами ансамбля танца Белгородской филармонии гости разучат основные па, после чего смогут насладиться свободой движения.
Отметим, что танцевальный мастер-класс для дебютантов состоится завтра, 11 декабря в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU