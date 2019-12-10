2019-12-10T15:05:54+03:00
Общество

На бал «Открытие» белгородские мужчины придут во фраках, а дамы – в бальных платьях

Бал открывает череду новогодних праздников в Белгородской государственной филармонии
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской филармонии.Фото пресс-службы Белгородской филармонии.
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15 декабря светский бал «Открытие» откроет череду новогодних событий в Белгородской государственной филармонии. Гости смогут погрузиться в праздничную атмосферу изысканных нарядов, восхитительных танцев и прекрасной музыки. На мероприятии предусмотрен дресс-код: для кавалеров – фрак, смокинг или классический костюм; для дам – бальное или вечернее платье в пол.

В первом отделении, посвященном классическим танцам, выступит камерный оркестр Mezzo Music (руководитель – Наталья Боровик). Второе отделение наполнят латиноамериканские танцы и зажигательные ритмы в исполнении Биг-бэнда No Comment (дирижер – Игорь Овчаров).

На второе отделение дамы смогут переодеться в более удобную одежду для латиноамериканских танцев.

Руководить балом будет профессиональный хореограф Александр Манжола. Перед каждым танцем вместе с артистами ансамбля танца Белгородской филармонии гости разучат основные па, после чего смогут насладиться свободой движения.

Отметим, что танцевальный мастер-класс для дебютантов состоится завтра, 11 декабря в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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