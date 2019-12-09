Белгородский регион вновь накроет туманом

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-09T17:13:56+03:00

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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона 10 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В отдельных районах туман. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго- западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью от 2º мороза до 3º тепла, днем 0-5º тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью от 1º мороза до 1º тепла, днем 2-4º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам: соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления. Во время рыбалки соблюдайте правила безопасного поведения вблизи водных объектов.

Автомобилистам необходимо быть особенно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь с включенным ближним светом и противотуманными фарами, воздержитесь от опасных маневров. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. По возможности откажитесь от поездок на личных автомобилях в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU