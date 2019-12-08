2019-12-08T14:49:36+03:00
Общество

В Алексеевке презентовали передвижной автоклуб

Специализированный центр приобретен в рамках проекта «Культура малой Родины»
Ирина ТАРАСОВА
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В Алексеевке презентовали передвижной автоклуб. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВ Алексеевке презентовали передвижной автоклуб. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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На территории аллеи микрорайона «Сахарного завода» Алексеевского городского округа состоялась праздничная концертная программа, посвященная презентации передвижного многофункционального культурного центра. Автоклуб укомплектован звуковым и световым оборудованием, мобильным экраном и проектором, может трансформироваться в кинотеатр и концертный зал. Центр приобретен в рамках проекта «Культура малой Родины»

Теперь культурная жизнь в хуторах и отдаленных селах, где нет стационарных учреждений культуры, станет активней и содержательней, позволит жителям окунуться в атмосферу праздника, творчества и исторической памяти. В составе творческих бригад в отдаленные хутора и села будут выезжать сотрудники библиотек и музеев, воспитанники и преподаватели школы искусств, мастера декоративно-прикладного творчества.

Зрители увидят не только концертные программы и кинопоказы, но и станут участниками игровых программ и мастер-классов, познакомятся со всевозможными выставками., сообщает пресс-служба администрации Алексеевского городского округа

ИСТОЧНИК KP.RU

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