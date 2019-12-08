2019-12-08T12:07:04+03:00
Общество

В Старом Осколе вручат премии за лучшее новогоднее оформление

Лучшим предприятиям общепита и торговли вручат дипломы
Ирина ТАРАСОВА
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В Старом Осколе вручат премии за лучшее новогоднее оформление. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаВ Старом Осколе вручат премии за лучшее новогоднее оформление. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
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В Старооскольском городском округе объявлен конкурс на лучшее художественное оформление организаций и предприятий, которые работают в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Творческое соревнование приурочено к празднованию Нового года и Рождества Христова. Итоги будут подведены до 15 января 2020 года по номинациям: «Лучшее оформление торгового центра»; «Лучшее оформление предприятия торговли»; «Лучшее оформление предприятия общественного питания». Победителям вручат дипломы

Конкурс проводится администрацией округа для эстетического облика территории при оформлении к новогодним и рождественским праздникам, сохранения национальных традиций, создания праздничной атмосферы и настроения жителей и гостей Старого Оскола.

Участники конкурса до 13 декабря выполняют работы по праздничному художественному новогоднему оформлению фасадов предприятий, витрин, торговых залов (залов обслуживания). До 27 декабря комиссией в ходе выездных мероприятий оценивается праздничное оформление фасадов и залов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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