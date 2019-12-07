2019-12-07T16:53:14+03:00
Общество

Белгородки, родившее тройню, получат 300 тысяч рублей

За двойняшек выплатят сумму в 150 тысяч
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородки, родившее тройню, получат 300 тысяч рублей.Белгородки, родившее тройню, получат 300 тысяч рублей.Фото: "КП" Архив
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Белгородки, родившие двойню или тройню женщины смогут претендовать на единовременные выплаты. Так, согласно сообщения пресс-служба администрации Белгорода, право на получение денег будут иметь мамы, чьи дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года. Сумма выплат за рождение двойняшек составит 150 тысяч рублей, за тройняшек – 300 тысяч рублей. Деньги можно будет использовать на улучшение жилищных условий.

С условиями и порядком назначения денежных средств можно ознакомиться на сайте управления социальной защиты населения администрации города в назделе «Национальные проекты» (Демография).

Жителям Белгорода по вопросам назначения единовременной выплаты необходимо обращаться в МБУ «Центр социальных выплат» по адресу: улица Князя Трубецкого д.62 (каб. 303, 304, 308). Телефоны для справки: 32-61-61, 33-36-63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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