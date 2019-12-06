2019-12-06T17:13:11+03:00
Общество

В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане

Граждане Шри-Ланки и Нигерии проведут от 2 до 6 месяцев в колонии общего режима
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане.В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане.Фото: "КП" Архив
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В конце ноября 2019 года Вейделевским и Белгородским районными судами Белгородской области 8 граждан Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и 4 гражданина Нигерии признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК России. Ранее их задержали пограничниками и сотрудниками УФСБ по Белгородской области вблизи государственной границы при попытке ее незаконного пересечения. Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим выдворением с территории РФ и закрытием въезда в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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