В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников

СЕГОДНЯ 19:28 2019-12-06T19:28:22+03:00

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В Белгородском районе Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки». Это традиционный проект Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников. За 4 года реализации проекта уроки добровольчества прошли во многих школах, в них приняли участие тысячи школьников.

На базе Стрелецкой СОШ для учащихся был организован просмотр фильма «Волонтеры будущего» о деятельности добровольцев. В фильме рассказывается о детях, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, занимаются поисковой деятельностью, используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной энергии. После просмотра фильма представитель Волонтерского центра БГТУ имени Шухова Егор Титов обсудил со школьниками те возможности, которые открывает сегодня добровольчество.

ИСТОЧНИК KP.RU