2019-12-06T19:28:22+03:00
Общество

В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников

В уроках добровольчества приняли участие тысячи школьников
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников. Фото пресс-службы администрации Белгородского районаВ Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников. Фото пресс-службы администрации Белгородского района
Изменить размер текста:

В Белгородском районе Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки». Это традиционный проект Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников. За 4 года реализации проекта уроки добровольчества прошли во многих школах, в них приняли участие тысячи школьников.

На базе Стрелецкой СОШ для учащихся был организован просмотр фильма «Волонтеры будущего» о деятельности добровольцев. В фильме рассказывается о детях, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, занимаются поисковой деятельностью, используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной энергии. После просмотра фильма представитель Волонтерского центра БГТУ имени Шухова Егор Титов обсудил со школьниками те возможности, которые открывает сегодня добровольчество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белгородской области за нарушение государственной границы осуждены иностранные граждане
Спортсмены из Алексеевки привезли золото с ежегодного спортивного фестиваля «НОСОРОГ ПРО-11»
В Белгородской области полицейские оперативно восстановили документы жильцам обрушившегося при взрыве дома
Сын белгородского кинолога, спасшего тонущего ребенка, нарисовал папу и его четвероногого помощника
Белгородцев к новому аквапарку «Лазурный» довезут два автобусных маршрута
В Валуйском историко-художественном музее прошли уроки, посвященные событиям Первой мировой войны
Белгородские энергетики выявили более 550 фактов энерговоровства
В Белгородской области оторвавшееся от трактора колесо протаранило легковушку
У матери погибшего при взрыве белгородца в Яковлево обгорело 60% тела
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Белгородские приставы арестовали служебные авто предприятия, что заставило должника выплатить долг
В Белгороде вечером в здании медицинского колледжа произошло короткое замыкание
Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается
Юная белгородка украла из магазина коробку с куклами
Белгородскую область накроет туман, на дорогах - гололедица
Белгородские школьники приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
В Белгороде определили победителей и призеров конкурса «Энергия и человек»
В Вейделевском Центре культурного развития Белгородчины открывается цифровой кинозал
В гостях у жителей сел Доброе и Середа Белгородской области побывал автоклуб