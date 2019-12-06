В Белгородском районе прошли «Добрые уроки» для школьников
В Белгородском районе Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» провели мероприятие в рамках Всероссийской акции «Добрые уроки». Это традиционный проект Ассоциации волонтерских центров и Российского движения школьников. За 4 года реализации проекта уроки добровольчества прошли во многих школах, в них приняли участие тысячи школьников.
На базе Стрелецкой СОШ для учащихся был организован просмотр фильма «Волонтеры будущего» о деятельности добровольцев. В фильме рассказывается о детях, которые способствуют сохранению дикой природы, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в общество, заботятся о бездомных животных, разрабатывают полезные компьютерные решения, занимаются поисковой деятельностью, используют социальные сети для распространения идей добра и созидательной энергии. После просмотра фильма представитель Волонтерского центра БГТУ имени Шухова Егор Титов обсудил со школьниками те возможности, которые открывает сегодня добровольчество.
ИСТОЧНИК KP.RU