Сын белгородского кинолога, спасшего тонущего ребенка, нарисовал папу и его четвероногого помощника
Сын начальника Центра кинологической службы УМВД России по г. Старому Осколу Сергея Коровина, спасшего минувшим летом тонущего ребенка, нарисовал своего папу и его четвероногого помощника. Юный художник может стать обладателем приза зрительских симпатий Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции!». Рисунок Никиты участвует в оналайн-голосовании.
Автору двенадцать лет. Мальчик гордится своим отцом и по праву считает его героем. Напомним, минувшим летом правоохранитель на глазах своей семьи вытащил из водоема девятилетнего школьника, который внезапно начал тонуть.
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.
- Юный художник любит проводить время с папой и хорошо знаком с его четвероногими воспитанниками – призером всероссийских соревнований бельгийской овчаркой по кличке Амур и всеобщим лабрадором Арчи. В своем рисунке юноша постарался отобразить значимость папиной работы и его любовь к профессии, - отметили в пресс-службе УМВД региона.
Никита всесторонне развитый мальчик. Он не только хорошо рисует, но и занимается спортом. Возможно в будущем, юноша продолжит династию правоохранителей.
Голосование за участников конкурса завершится 12 Декабря в 15:00 часов. Чтобы поддержать Никиту Коровина, необходимо перейти по ссылке на официальный сайт Общественного совета при МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU