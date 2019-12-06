2019-12-06T11:44:29+03:00
Общество

Белгородские энергетики выявили более 550 фактов энерговоровства

Размер нанесенного ущерба составил больше 18 миллионов рублей
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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С января по октябрь 2019 года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили 290 фактов безучетного потребления и 263 случая бездоговорного потребления электроэнергии. Больше ста фактов воровства пресечено в Валуйском районе области, где и прошел очередной рейд по проверке систем учета потребителей.

Энергетики совместно с представителями администрации района, полиции и СМИ выполнили проверку счетчиков, проверили наличие установленных пломб и состояние электропроводки в частном секторе и на объектах малого бизнеса. В результате рейда выявлено три факта безучетного потребления в жилых домах сел Знаменка и Логачевка.

В частном доме в Знаменке энергетики обнаружили нарушение пломбы на клеммной крышке счетчика. По словам хозяев, такой счетчик им достался по наследству от бывших собственников, однако, согласно законодательству, после приобретения домовладения ответственность за приборы учета несет новый собственник. Специалисты составили акт о неучтенном электропотреблении и произвели перерасчет электроэнергии на основании нормативов с применением повышающего коэффициента 10.

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