2019-12-06T10:55:13+03:00
Общество

У матери погибшего при взрыве белгородца в Яковлево обгорело 60% тела

Всего в больницах области находится 6 пострадавших
Ирина ТАРАСОВА
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Мемориал памяти по погибшему во время взрыва.Мемориал памяти по погибшему во время взрыва.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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О состоянии здоровья пострадавших во время взрыва бытового газа вечером 3 декабря на встрече с жителями Яковлево губернатору области докладывала вице-губернатор Наталия Зубарева. Она рассказала, что мать погибшего Алла Севрюкова находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре Белгородской областной клинической больницы. У нее обгорело 60% тела. Наталья Зубарева подчеркнула: «Федеральный центр нас консультирует. Показаний для транспортировки сейчас нет. Подключены все ресурсы областной клинической больницы и федеральных центров, по каждому пациенту у нас уже есть тактика лечения».

В больнице находятся и супружеская пара Леонид и Тамара Вагановы. У мужчины – политравма, он госпитализирован в областную больницу. Его состояние стабильно тяжелое. Его супруга находится под наблюдением врачей Яковлевской ЦРБ.

В местной больнице находятся и Татьяна Куликова, состояние женщины – стабильно тяжелое.

В ожоговом отделении областной больницы в среднетяжелом состоянии находится еще одна супружеская пара - Татьяна Ивановна и Иван Васильевич Гребенниковы. Наталья Зубарева заверила, что в ближайшее время их должны перевести в обычную палату.

Позже, после встречи с жильцами, стало известно, что женщине, потерявшей сына, правительство выделит 1 миллион рублей. К дому, где произошла трагедия, местные жители и все неравнодушные белгородцы несут цветы к символическому мемориалу памяти погибшего. Похороны его состоялись вчера. Губернатор области выразил соболезнования всем жильцам в связи с произошедшей трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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