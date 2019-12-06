Белгородские приставы арестовали служебные авто предприятия, что заставило должника выплатить долг

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-06T10:01:31+03:00

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Запрет на совершение регистрационных действий в отношении служебного автотранспорта, самоходных машин, побудил предприятие-должника оплатить административный штраф за нарушение трудового законодательства.

Накануне Шебекинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с предприятия штрафа в размере 30 тысяч рублей. Он был наложен за совершенное административное правонарушение по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений). Административный протокол был составлен Государственной инспекцией труда в Белгородской области за несвоевременную выплату причитающихся денежных средств уволенному работнику.

Судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспорта и самоходных машин, принадлежащих должнику.

На приеме у судебного пристава, представителю должника разъяснили, что запрет будет снять только в случае полного погашения задолженности по исполнительному производству. Только после этих мер административный штраф был оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU