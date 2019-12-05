Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжается

СЕГОДНЯ 20:10 2019-12-05T20:10:27+03:00

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VIII Фестиваль «Шереметевские музыкальные ассамблеи» продолжится 8 декабря концертом ансамбля солистов Alt-modern под управлением Александра Кашина (виолончель). Изюминкой вечера станут редко исполняемые произведения принцессы Амалии Саксонской

Ансамбль Alt-modern — один из самых ярких и новаторских ансамблей камерной музыки с принципиально новой концепцией. В ее основе лежит идея взаимодействия и взаимообогащения двух исполнительских школ и традиций — русской и западноевропейской.

Коллектив объединил заслуженных артистов России, лауреатов международных конкурсов. Некоторые участники ансамбля являются солистами Государственного академического Большого театра России.

В программе музыкального вечера белгородцы услышат сочинения Йозефа Гайдна, Богуслава Мартину, Людвига ван Бетховена. Изюминкой вечера станут редко исполняемые произведения принцессы Амалии Саксонской. В их числе Каватина Аннетты из оперы La Casa disabitata («Необитаемый дом»), которая прозвучит впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU