Белгородскую область накроет туман, на дорогах - гололедица

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-05T17:02:31+03:00

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По данным Белгородских синоптиков, на территории региона, завтра, 6 декабря, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Но местами регион накроют туманы, ночью в отдельных районах – гололед. Ветер юго- западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 0-5º мороза, днем от 1º мороза до 4º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области в условиях непогоды рекомендует водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. По возможности следует отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное время. Стоянку автомобильного транспорта следует предусмотреть в закрытых местах и вдали от аварийных деревьев и легких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU