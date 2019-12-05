Белгородские школьники приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску»
Ученики из чернянских школ расчистили от снега братские могилы советских воинов
Школьники Чернянского района Белгородчины приняли участие в патриотической акции «Дорога к обелиску». Фото пресс-службы администрации Чернянского района
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Чернянские волонтеры и активисты первичных организаций Российского движения школьников приняли активное участие в эколого-патриотической акции «Дорога к обелиску». Она была приурочена ко Дню неизвестного солдата, который отмечается в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Так, ученики школ в селах Андреевка, Малотроицкое, Новоречье, Верхнее Кузькино и школы №1 поселка Чернянка расчистили от снега Братские могилы советских воинов в своих населенных пунктах.
ИСТОЧНИК KP.RU