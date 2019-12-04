Ростовчанин обманом похитил у белгородцев четыре большегруза

СЕГОДНЯ 18:29 2019-12-04T18:29:22+03:00

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С заявлениями в полицию обратились сразу четверо автовладельцев – жители Белгородского и Ракитянского районов, а также Яковлевского городского округа. У всех у них по одной и той же схеме похитили большегрузы.

По предварительным данным, злоумышленник под предлогом долгосрочной аренды с правом выкупа взял у собственников в пользование принадлежащий им транспорт. Для видимости он заключил с владельцами соответствующие договоры и внес предоплату, а остальные деньги обещал отдавать регулярно суммами по 50 тысяч рублей. Однако, получив желаемое, аферист перестал выходить на связь. Полицейские установили, что похищенные большегрузы он сбыл в Курской области. Позже они были распроданы на запчасти.

- Добычей злоумышленника стали три «КамАЗа» и «МАЗ». Предварительно, общий ущерб, причиненный владельцам, составил более двух миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД региона.

По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Оперативникам удалось вычислить предполагаемого злоумышленника. Им оказался 54-летний ранее судимый житель Ростова-на-Дону. В ходе служебной командировки полицейские задержали предполагаемого афериста. Как сообщил начальник следственного отдела ОМВД России по Белгородскому району Анатолий Черноволов, по двум эпизодам мужчине уже предъявлено обвинение. По решению суда он взят под стражу. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы. Полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Белгородской области и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU