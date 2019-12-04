2019-12-04T15:50:48+03:00
Общество

Белгородских охотников задержали украинские пограничники

Потеряв ориентировку на местности, мужчины попали в соседнее государство
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Двое жителей Белгородской области неудачно сходили на охоту. Вчера, 3 декабря, мужчины 34 и 37 лет решили попытать счастье в поисках пушного зверя. В приграничном районе села Щетиновка нерадивые охотники немного заблудились и случайно пересекли государственную границу, где их задержали украинские пограничники.

Сейчас белгородцы находятся на территории соседнего государства и ждут в отношении себя процессуальные решения. У одного их мужчин при себе было охотничье ружье, которое наверняка придется оставить на территории Украина. Также охотники могут на определенный срок лишиться права въезда в соседнее государство.

Белгородцев регулярно информируют о соблюдении правил пограничного режима, однако случаи их нарушения не редки. Чтобы предотвратить подобные факты, Пограничное управление информирует о необходимости соблюдения гражданами Правил пограничного режима, нарушение которых приводит к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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