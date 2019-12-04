2019-12-04T14:58:29+03:00
Общество

Белгородские приставы проведут прием граждан

Мероприятие это общероссийское и пройдет во всех структурных подразделениях областного Управления
Екатерина ПАПАКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, день приема граждан запланирован на четверг, 12 декабря. С 12.00 до 20.00 как рядовые граждане, так и представители предприятий и организаций смогут обратиться к должностным лицам службы. Прием граждан с участием руководства и должностных лиц аппарата Управления состоится по предварительной записи по телефону 8 (4722) 34-73-94

К слову, заранее сообщить о своем обращении приставы рекомендуют всем, кто хочет принять участие в дне приема граждан – чтобы сотрудники службы могли принять все меры для оперативного решения вопроса.

Кроме того, белгородцам напоминают, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а для представителей предприятий необходим и документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хочешь получить бонусы, стань участником акции
Танцевальные коллективы из Нового Оскола стали призерами международного фестиваля
В Новом Осколе появилась скульптурная композиция, посвященная чернобыльцам
В библиотеке села Репяховка Белгородчины прошло мероприятие, посвященное талисману России - матрешке
В Ракитянском районе Белгородчины для пожилых людей работает Школа безопасности
Снегопад обрушился на головы белгородских автолюбителей и коммунальщиков
На Белгородчине в селе Головчино благоустроен сквер, в Грайвороне - парк и дворы
Победители и призеры олимпиады школьников получат дополнительные баллы при поступлении в Белгородский университет
Снегоуборочная техника вышла на расчистку Белгорода сегодня в 3 часа ночи
Банк УРАЛСИБ начал работу через платформу Транзит 2.0 Национального расчетного депозитария
Реконструкция на ЛГОКе: передовые технологии фильтрации