Белгородские приставы проведут прием граждан

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-04T14:58:29+03:00

Мероприятие это общероссийское и пройдет во всех структурных подразделениях областного Управления

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Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, день приема граждан запланирован на четверг, 12 декабря. С 12.00 до 20.00 как рядовые граждане, так и представители предприятий и организаций смогут обратиться к должностным лицам службы. Прием граждан с участием руководства и должностных лиц аппарата Управления состоится по предварительной записи по телефону 8 (4722) 34-73-94

К слову, заранее сообщить о своем обращении приставы рекомендуют всем, кто хочет принять участие в дне приема граждан – чтобы сотрудники службы могли принять все меры для оперативного решения вопроса.

Кроме того, белгородцам напоминают, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством и удостоверяющую полномочия законного представителя, а для представителей предприятий необходим и документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации.

ИСТОЧНИК KP.RU